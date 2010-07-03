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Происшествия

20:39

Названы имена погибших в ДТП в Забайкалье

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

Власти Забайкальского края опубликовали список погибших в ДТП с участием автобуса. В него вошли 15 из 19 жертв аварии. Тела четырех человек пока не опознаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

В ДТП погибли Астафьев В. М. (поселок Сретенск), Баранов Ю. Б. (поселок Сретенск), Бобров В. А. (поселок Сретенск),
Воробьева И. Н. (село Усть-Наринзор), Воробьев О. В. (село Усть-Наринзор), Воробьева В. В. (село Усть-Наринзор), Горколенко Е. И. (село Ломы), Джарелгапов Е. А. (поселок Сретенск), Коновалов К. А. (село Ломы), Кубасов С. С. (Чита), Лыков И. В. (село Алия), Пестерева Ж. М. (село Ломы), Тонких Е. Е. (село Молодовск), Хлызов В. Г. (поселок Сретенск) и
Шадрин Л. А. (село Фирсово).

Тела погибших находятся в морге поселка Кокуй. Утром 2 декабря их начнут опознавать родственники.

1 декабря водитель автобуса, ехавшего из Сретенска в Читу, не справился с управлением и вылетел с моста. ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

Погибли 19 человек, из них два несовершеннолетних. В больницу доставили 19 человек.

Шесть пострадавших эвакуировали санитарным вертолетом в Читу. Еще двое пока остаются в Нерчинской центральной районной больнице.

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился провести расследование в сжатые сроки. Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Глава СК распорядился расследовать смертельное ДТП в Забайкалье в сжатые сроки

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