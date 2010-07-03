Шесть пострадавших в ДТП в Забайкалье эвакуируют в Читу

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Шесть человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, перевезут на лечение в Читу. Их эвакуируют вертолетом регионального центра медицины катастроф, сообщает "Интерфакс".

Еще двое пока остаются в Нерчинской центральной районной больнице. Состояние пострадавших тяжелой и средней степени тяжести.

Инцидент произошел в 60 километрах от Стретенска. Автобус следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста в реку. Всего в автобусе находились 44 человека.

По последним данным, в результате ЧП погибли 19 человек, из них два несовершеннолетних. Госпитализированы 19 человек. Состояние 18 человек оценивается как средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо. Ранее сообщалось, что врачи НМИЦ имени Бурденко проведут телемедицинские консультации пострадавших.

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился провести расследование в сжатые сроки. Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших.