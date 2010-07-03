Врачи НМИЦ имени Бурденко проведут телеконсультации пострадавших при ДТП в Забайкалье

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Врачи НМИЦ имени Бурденко проведут телемедицинские консультации пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкальском крае, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

По состоянию на 14:00 состояние четырех пациентов расценивается как тяжелое, одну пациентку уже прооперировали. Телемедицинские консультации проведут троим пациентам с сочетанной травмой.

Инцидент произошел в 60 километрах от Стретенска. Уточняется, что автобус следовал из Сретенска в Читу. Всего в автобусе находились 44 человека.

По последним данным, в результате ЧП погибли 19 человек, из них два несовершеннолетних. Госпитализированы 19 человек. Состояние 18 человек оценивается как средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Причиной аварии могло стать лопнувшее колесо.

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился провести расследование в сжатые сроки. Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших.