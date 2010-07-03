Врачи НМИЦ имени Бурденко согласовали лечение пострадавших в Забайкалье

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Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) нейрохирургии имени академика Бурденко согласовали план лечения пострадавших при ДТП с автобусом в Забайкалье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"По результатам телемедицинских консультаций, проведенных главным внештатным анестезиологом – реаниматологом Минздрава России Игорем Молчановым и специалистами НМИЦ имени Бурденко, лечение тяжелых пострадавших согласовано, состояние пациентов продолжает оставаться на контроле", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на стационарном лечении находятся 20 пострадавших в ДТП. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В Минздраве подчеркнули, что у всех пострадавших наблюдается положительная динамика, их жизни ничего не угрожает.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.

