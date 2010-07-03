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Происшествия

17:18

Задержан организатор перевозок после ДТП в Забайкалье

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал Mash

Задержан индивидуальный предприниматель, организовавший перевозку пассажиров автобусом, упавшим с моста в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В офисе и по месту жительства 30-летнего предпринимателя проведены обыски. Также обыски прошли в региональном управлении ГИБДД УМВД и региональном управлении Государственного автодорожного надзора.

Следователи изъяли маршрутную документацию, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек".

Также заведено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Дела расследует центральный аппарат СК.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. Погибли 19 человек, в больницах Читы находятся 16 человек.

Причиной ДТП с автобусом в Забайкалье могло стать лопнувшее колесо

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