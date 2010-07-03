Число госпитализированных в больницы Читы после ДТП выросло до 16

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После ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае в больницах Читы находятся 16 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Ранее в краевую клиническую больницу были доставлены 11 пострадавших разной степени тяжести. Еще одна 12-летняя девочка госпитализирована в детскую клиническую больницу. Пострадавших доставляли в больницы бортами санитарной авиации. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Также 2 декабря четверых пострадавших в ДТП доставили бортом санавиации в Читу. Они будут госпитализированы в краевую клиническую больницу. В Шилкинской больнице остаются трое пострадавших. Из них один пострадавший нетранспортабельный.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.

