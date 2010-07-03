В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе понедельник днем траура по 19 погибшим в результате аварии с автобусом в Сретенском районе. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы региона.

"Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в крупной аварии в Сретенском районе. 2 декабря объявлено в регионе днем траура", – сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в понедельник на всей территории края будут приспущены государственные флаги. Кроме того, отменяются все развлекательные передачи и мероприятия. Муниципалитет Сретенского района также сообщал об объявлении траура.

Жители Читы продолжают приносить цветы и зажженные свечи к фонтану на привокзальной площади города.

"Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", – заверил Осипов.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразили в страховой компании. Там пообещали выплатить компенсацию семьям погибших в аварии. Ее размер составит более 2 миллионов рублей. При этом, каждый пострадавший также получит выплату, сумма которой будет зависеть от тяжести полученных травм.

1 декабря водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнга. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Кроме того, известно о 22 пострадавших. Шестеро тяжело раненных были оперативно доставлены в краевую больницу Читы. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи оказывают врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.