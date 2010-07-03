Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок

Сергей Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку на улице Милашенкова, владении 14. Некапитальный ярмарочный павильон во французском стиле рассчитан на 30 торговых мест. Мэр отметил, что большой популярностью пользуются ярмарки выходного дня, но из-за климата их невозможно проводить в зимний период.

"В Бутырском районе открылась новая ярмарка. От старой она отличается как небо и земля, потому что это был просто навес, в котором торговали не каждый день и тем более в межсезонье не торговали: зимой там невозможно было обслуживать клиентов. Сегодня это современная ярмарка, отапливаемая, с хорошим прилавком, с кафе. Так что надеюсь, что жителям понравится", – сказал он.

Собянин напомнил, что на сегодняшний день в городе открыто уже 18 ярмарок нового формата, а до конца года появятся еще четыре.

"Сегодня уже в городе около 20 таких ярмарок. В следующем году создадим еще около 20, и постепенно в каждом районе Москвы должны появиться такие комфортабельные ярмарки, куда фермеры могли бы приезжать и торговать свежими продуктами", – добавил мэр.

Павильон на круглогодичной ярмарке на улице Милашенкова собран из быстровозводимых конструкций, оснащен системами вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продуктов. При необходимости его можно быстро разобрать и освободить площадку для других городских проектов.

Там можно купить продукты производителей из 12 регионов страны. Товары привезли из Брянской, Воронежской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской областей, Краснодарского края и Казахстана.

На прилегающей к ярмарке территории высажены деревья и кустарники. Ярмарка открыта со вторника по воскресенье с 09:00 до 20:00.

Всего в Москве ярмарки нового формата есть на Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Святоозерской, Раменки, Городецкой, Милашенкова, Перерва, Домодедовской, Ватутина, Отрадной, Арбат и Челябинской, Ярославском и Алтуфьевском шоссе, Волгоградском и Зеленом проспектах, а также в Зеленограде.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что более 50 круглогодичных ярмарок нового формата появится в Москве в течение трех лет по просьбам горожан. Он отметил, что на ярмарках как выходного дня, так и новых, круглогодичных, места фермерам представляют бесплатно.

В конце июня Сергей Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на круглогодичную ярмарку в столичном районе Новокосино. А в начале лета мэр Москвы заявил о планах по созданию в столице круглогодичных ярмарок. Он отметил, что мэрия поставила перед собой цель постепенно переводить ярмарки выходного дня в формат круглогодичных для удобства жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники.