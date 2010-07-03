В Москве появится более 50 круглогодичных ярмарок нового формата

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 50 круглогодичных ярмарок нового формата появится в Москве в течение трех лет по просьбам горожан. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он также уточнил, что уже в этом году заработает свыше 20 таких ярмарок.
По словам главы ведомства, передает "Интерфакс", на ярмарках как выходного дня, так и новых – круглогодичных, места фермерам представляют бесплатно. "Программа по строительству ярмарок продолжена. До конца года таких ярмарок появится чуть более 20. В дальнейшем планируем, что за три года их будет более 50", – отметил Немерюк, добавив, что каждый ярмарочный павильон оснащен системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием. В случае необходимости такой павильон можно будет быстро разобрать, освободив место для других проектов, пояснил руководитель департамента торговли и услуг.
Новая круглогодичая ярмарка открылась на улице Милашенкова – там, где ранее находилась ярмарка выходного дня. Теперь торговая площадка будет работать весь год шесть дней в неделю. Ярмарочный павильон площадью 689 квадратных метров рассчитан на 30 мест для продажи фруктов и овощей, мясо-молочной продукции, рыбы, хлеба и кондитерских изделий.
На ярмарке представили свою продукцию производители из 13 регионов России. Товары привезли из Брянской, Воронежской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской областей, Краснодарского края и Казахстана. На территории по соседству с ярмаркой высадили деревья и кустарники.
Как уточнили в департаменте торговли и услуг, сейчас в разных районах города работают семь круглогодичных ярмарок нового формата. Ярмарочные павильоны расположены на Семеновской площади, улице Академика Скрябина, улице Юных Ленинцев, а также на улицах Раменки, Городецкой,Святоозерской и Милашенкова.
В конце июня Сергей Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на круглогодичную ярмарку в столичном районе Новокосино. А в начале лета мэр Москвы заявил о планах по созданию в столице круглогодичных ярмарок. Он отметил, что мэрия поставила перед собой цель постепенно переводить ярмарки выходного дня в формат круглогодичных, чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники.
"Мосгорсправка": ярмарки выходного дня
Читайте также
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: