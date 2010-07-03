В Москве появится более 50 круглогодичных ярмарок нового формата

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 50 круглогодичных ярмарок нового формата появится в Москве в течение трех лет по просьбам горожан. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он также уточнил, что уже в этом году заработает свыше 20 таких ярмарок.

По словам главы ведомства, передает "Интерфакс", на ярмарках как выходного дня, так и новых – круглогодичных, места фермерам представляют бесплатно. "Программа по строительству ярмарок продолжена. До конца года таких ярмарок появится чуть более 20. В дальнейшем планируем, что за три года их будет более 50", – отметил Немерюк, добавив, что каждый ярмарочный павильон оснащен системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием. В случае необходимости такой павильон можно будет быстро разобрать, освободив место для других проектов, пояснил руководитель департамента торговли и услуг.

Новая круглогодичая ярмарка открылась на улице Милашенкова – там, где ранее находилась ярмарка выходного дня. Теперь торговая площадка будет работать весь год шесть дней в неделю. Ярмарочный павильон площадью 689 квадратных метров рассчитан на 30 мест для продажи фруктов и овощей, мясо-молочной продукции, рыбы, хлеба и кондитерских изделий.

На ярмарке представили свою продукцию производители из 13 регионов России. Товары привезли из Брянской, Воронежской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской областей, Краснодарского края и Казахстана. На территории по соседству с ярмаркой высадили деревья и кустарники.

Как уточнили в департаменте торговли и услуг, сейчас в разных районах города работают семь круглогодичных ярмарок нового формата. Ярмарочные павильоны расположены на Семеновской площади, улице Академика Скрябина, улице Юных Ленинцев, а также на улицах Раменки, Городецкой,Святоозерской и Милашенкова.

В конце июня Сергей Собянин пригласил жителей и гостей Москвы на круглогодичную ярмарку в столичном районе Новокосино. А в начале лета мэр Москвы заявил о планах по созданию в столице круглогодичных ярмарок. Он отметил, что мэрия поставила перед собой цель постепенно переводить ярмарки выходного дня в формат круглогодичных, чтобы это было удобно для жителей, чтобы можно было отдыхать, проводить районные праздники.