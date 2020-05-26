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Происшествия

17:52

Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте

происшествия

Фото: телеграм-канад "Подъем"

Две девушки, которые пытались приготовить пищу на пламени мемориала Вечный огонь в Кронштадте, доставлены в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Сейчас в полицию доставлены две девушки 22 и 23 лет, которые были с мужчиной в момент происшествия. С участниками событий проводятся процессуальные действия", – сказано в сообщении.

Ранее готовившего еду на Вечном огне мужчину 1984 года рождения доставили в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию Кронштадтского района Санкт-Петербурга обратился директор местного музея истории. Он заявил, что неизвестные осквернили Вечный огонь над могилой рабочих и матросов на Якорной площади.

Происшествие получило распространение в социальных сетях, откуда он и узнал о случившемся. Обстоятельства инцидента удалось восстановить по записям камер видеонаблюдения.

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