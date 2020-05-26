Готовившего еду на Вечном огне в Кронштадте доставили в полицию

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Мужчину, который с двумя девушками жарил шашлык на Вечном огне в Кронштадте, доставили в полицию, сообщает RT. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию Кронштадтского района Санкт-Петербурга обратился директор местного музея истории. Он заявил, что неизвестные осквернили Вечный огонь над могилой рабочих и матросов на Якорной площади. Происшествие получило распространение в социальных сетях, откуда он и узнал о случившемся.

Обстоятельства инцидента удалось восстановить по записям камер видеонаблюдения. Правоохранители оперативно установили личность одного из участников инцидента. Им оказался мужчина 1984 года рождения. Девушек до сих пор разыскивают.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 24 мая. К мемориалу ВОВ подъехал автомобиль Skoda Octavia, из него вышли несколько человек и начали готовить еду на пламени памятника.