Неизвестные приготовили еду на пламени Вечного огня в Кронштадте

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают людей, которые приготовили пищу на Вечном огне над могилой рабочих и матросов в Кронштадте, передает ТАСС.

В местных правоохранительных органах рассказали, что в ночь на понедельник неизвестные приехали к мемориалу и начали готовить еду на пламени памятника. В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников, а также поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информация об инциденте поступила в полицию от директора музея истории Кронштадта. Происшествие получило распространение в социальных сетях, откуда он и узнал о случившемся.

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что обстоятельства инцидента удалось восстановить по записям камер видеонаблюдения.

Ранее в Московской области было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что мужчина пытался погасить Вечный огонь на Площади Воинской Славы в Подольске.