В Одинцове задержаны подозреваемые в осквернении мемориала Воинской Славы

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Сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемых в осквернении мемориала Воинской Славы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение мемориала Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождения", – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции инициировали проверку после публикаций в Сети о двух мужчинах, осквернивших Вечный огонь в Одинцове. Один из них поставил ведро с неизвестным содержимым на огонь, а впоследствии что-то в нем перемешивал.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять ситуацию на особый контроль.

