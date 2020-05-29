Полиция объявила в розыск мужчин, осквернивших Вечный огонь в Одинцове

Фото: vk.com/odi_city

Сотрудники полиции инициировали проверку после публикаций в Сети о двух мужчинах, осквернивших Вечный огонь в Одинцове. Об этом сообщает ТАСС.

"По информации и фотоматериалам, размещенным в одной из социальных сетей с надписью: "Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцово", сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также граждан, причастных к совершению данного деяния", – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по МО Татьяна Петрова.

Ранее в одной из социальных сетей появились две фотографии с нарушителями. На одной из них мужчина поставил ведро на огонь, второй фигурант публикации стоял рядом. На другом снимке мужчина мешает что-то в ведре.

26 мая сообщалось, что в полицию доставили двух девушек, которые пытались приготовить пищу на пламени мемориала Вечный огонь в Кронштадте. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

