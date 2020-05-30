Проверка осквернения Вечного огня в Одинцове взята на контроль СК

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства проведение проверки по факту осквернения Вечного огня в Одинцове.

"СМИ опубликовали фотографии из соцсетей, на которых трое молодых людей якобы разогревают что-то на Вечном огне в городе Одинцово. Органами Главного следственного управления СК России Московской области по данному факту организована доследственная проверка", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Бастрыкин дал указание установить все обстоятельства произошедшего.

Накануне полиция объявила в розыск мужчин, осквернивших Вечный огонь в Одинцове. Ранее в одной из социальных сетей появились две фотографии с нарушителями. На одной из них мужчина поставил ведро на огонь, второй фигурант публикации стоял рядом. На другом снимке мужчина мешает приготавливаемое блюдо.