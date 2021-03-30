Суд оштрафовал военных, помывших обувь в святом источнике у часовни в Калининграде

11:56
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые в сентябре прошлого года помыли обувь в святом источнике в часовне в честь иконы Божьей Матери в Калининграде. Об этом сообщается на сайте Калининградского гарнизонного военного суда.
Отмечается, что заседание по данному делу состоялось в феврале.
"Признать Магомедова Джамалдина Заурбековича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". – Прим. ред.), назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Признать Сайханова Расула Лечаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Сайханов полностью признал свою вину. Магомедов себя виновным не признал, заявив, что не знал, что вода в источнике является "святой", и поэтому не хотел никого оскорбить, протирая ей свою обувь.
Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Сайханов и Магомедов решили помыть ноги в святом источнике. Происходящее они сняли на видео и выложили в Сеть. Ролик разошелся в соцсетях и возмутил пользователей интернета, в адрес мужчин посыпались гневные комментарии.
Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров провел проверку, согласно которой выяснилось, что запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами. При этом Кадыров подчеркнул, что нарушители не могут быть представителями какой-либо национальности, поскольку действовали не в интересах народа.
В Калининграде молодые люди осквернили святой источник
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