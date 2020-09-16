Кадыров прокомментировал скандал с мытьем обуви в часовне

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором неизвестные помыли ботинки в калининградской часовне, сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что по его инициативе была проведена проверка, согласно которой выяснилось, что запечатленные на кадрах люди не являются чеченцами. При этом Кадыров подчеркнул, что нарушители не могут быть представителями какой-либо национальности, поскольку действовали не в интересах народа.

"Понятно, что человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае – он нелюдь без религии и национальности", – заявил глава Чечни.

По его мнению, происходящее на видео – это не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности. Кадыров считает, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.

Ранее сообщалось, что в Калининграде двое молодых людей осквернили святой источник в часовне в честь иконы Божьей Матери. Они решили помыть в нем ноги. Происходящее они сняли на видео и выложили в Сеть. Ролик разошелся в соцсетях и возмутил пользователей интернета, в адрес мужчин посыпались гневные комментарии.

Позже один из них извинился за содеянное. По его словам, вместе с другом они решили, что это обычный кран, не предполагая, что там святая вода. Мужчина пообещал, что больше такого не повторится.

