Во Владивостоке вандал присел на голову памятника Высоцкому, а хулиган из Волгограда разделся на Мамаевом кургане и буквально станцевал на костях.

Кто и зачем оскверняет памятники и исторические места? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.