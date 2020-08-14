Злостных автохулиганов предлагают лишать прав

"Неоднократных" мелких хулиганов будут наказывать строже

Штрафы за совершение повторного мелкого хулиганства предлагают увеличить, а для злостных нарушителей – расширить перечень наказаний. В Госдуме началась подготовка соответствующего законопроекта, заявила автор инициативы, зампред комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

По ее словам, сейчас такая ответственность предусмотрена только за хулиганские действия в интернете, в том числе в отношении власти, передает РИА Новости.

"Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство", – объяснила депутат.

Она подчеркнула, что если нарушитель привлекался по аналогичным случаям более двух раз, то список возможных наказаний должен быть расширен. Туда могут включить, например, лишение права управления транспортом, если хулиганство совершалось с его использованием.

Приступить к разработке такого законопроекта парламентарий решила после июньского инцидента во Владивостоке, когда водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, выложив его впоследствии в интернет. На камеру молодой человек говорил, что его не волнует мнение осуждающих.

Был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, материалы переданы в суд. Юношу оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщало управление МВД по Приморскому краю. В полиции уточнили, что молодой человек принес извинения жителям Приморского края.

В Москве в июле очевидцы показали видео, на котором неизвестные танцуют посередине МКАД, перекрыв две полосы дороги, из-за чего возник затор. Полиция задержала их.

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