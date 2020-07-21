Адвокат раскрыла детали инцидента с танцами на МКАД

Адвокат Иннара Жураева рассказала, что танцы на МКАД устроили участники свадебного кортежа. По ее словам, вечеринку на проезжей части организовали родственники жениха, которые направлялись к невесте.

"В 14:00 приехали за невестой, забрали. В итоге потом поехали в церковь и так далее", – сказала адвокат Москве 24.



Виновников торжества полиция задержала в ресторане. Устанавливаются все причастные правонарушениям. В результате невесту доставили в отдел в районе Ховрино на севере города, а жениха – в соседний Левобережный.

"Да, ребята там танцевали. Да, нарушили. Но невеста причем здесь? Она сидела дома, ждала жениха", – указала Жураева.

На задержанных составили ряд административных протоколов – за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Владелец одной из перекрывших МКАД машин ранее заявил, что не участвовал в инциденте, а номер машины "могли перевесить".

20 июля очевидцы прислали телеканалу Москва 24 видео, на котором неизвестные танцуют посередине МКАД. При этом они перекрыли две полосы дороги, что вызвало затор. После этого столичная Госавтоинспекция организовала проверку.