Фото: Москва 24

Полиция задержала участников танцев на МКАД, которые вышли из кортежа на проезжую часть и перегородили движение. Как сообщили в МВД по Москве, предполагаемые участники инцидента доставлены в полицию.

Отмечается, что на задержанных составили ряд административных протоколов – за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Полиция устанавливает всех причастных к правонарушениям. Ранее очевидцы прислали телеканалу Москва 24 видео, на котором неизвестные танцуют посередине МКАД. При этом они перекрыли две полосы дороги, что вызвало затор. После этого столичная Госавтоинспекция организовала проверку.