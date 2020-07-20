20 июля, 23:45
Фото: Москва 24
Полиция задержала участников танцев на МКАД, которые вышли из кортежа на проезжую часть и перегородили движение. Как сообщили в МВД по Москве, предполагаемые участники инцидента доставлены в полицию.
Отмечается, что на задержанных составили ряд административных протоколов – за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
Полиция устанавливает всех причастных к правонарушениям. Ранее очевидцы прислали телеканалу Москва 24 видео, на котором неизвестные танцуют посередине МКАД. При этом они перекрыли две полосы дороги, что вызвало затор. После этого столичная Госавтоинспекция организовала проверку.
Полиция задержала устроивших танцы на МКАД
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