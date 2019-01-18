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20:06

Перекрывших Новый Арбат блогеров арестовали на 10 суток

суды

20:06

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Фото: instagram.com/dava_m

По десять суток ареста получили блогеры Карина Лазарьянц и Давид Манукян, которые перекрыли Новый Арбат для съемок клипа.

Решение вынес Пресненский суд столицы. "Постановлением суда Манукян и Лазарьянц признаны виновными по статье 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), им назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

17 января блогер Манукян опубликовал в Instagram видео съемок клипа в центре столицы. На кадрах молодой человек и девушка идут по проезжей части, мешая движению транспорта. Инцидентом сразу же заинтересовались в управлении ГИБДД по Москве. При этом в Центре организации дорожного движения действия блогеров назвали "глупой выходкой ради привлечения внимания" и призвали правоохранительные органы не оставить ее без реакции.

"Московский патруль": полиция проверит сообщения о перекрытии улиц ради клипа

В середине октября 2018 года похожая ситуация произошла с женой депутата из Щелкова. Она перекрыла две полосы на МКАД ради съемок клипа. Позже суд оштрафовал девушку на 20 тысяч рублей.

суды

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