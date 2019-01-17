ЦОДД осудил блогеров за перекрытие Нового Арбата

В ЦОДД осудили блогера, который для записи ролика в час пик перекрыл Новый Арбат. По словам представителей ведомства, это была выходка ради привлечения внимания.
Отмечается, что Новый Арбат – одна из центральных улиц столицы, имеет высокую интенсивность движения. "Перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как скорая помощь, МЧС и другие", – сообщает пресс-служба ЦОДД.
Нарушение законодательства не должно остаться без внимания столичной Госавтоинспекции, отметили в организации.
"Считаем, что виновные должны понести наказание вплоть до уголовного", – говорится в сообщении.
Ранее блогер Давид Манукян опубликовал в Instagram видео съемок клипа на Новом Арбате. На кадрах молодой человек и девушка идут по проезжей части, мешая движению транспорта.
Похожий инцидент произошел в середине октября 2018 года на МКАД, где жена депутата городского поселения Щелково перекрыла две полосы ради съемок клипа.
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