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15:33

ЦОДД осудил блогеров за перекрытие Нового Арбата

происшествия

15:33

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В ЦОДД осудили блогера, который для записи ролика в час пик перекрыл Новый Арбат. По словам представителей ведомства, это была выходка ради привлечения внимания.

Отмечается, что Новый Арбат – одна из центральных улиц столицы, имеет высокую интенсивность движения. "Перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как скорая помощь, МЧС и другие", – сообщает пресс-служба ЦОДД.

Нарушение законодательства не должно остаться без внимания столичной Госавтоинспекции, отметили в организации.

"Считаем, что виновные должны понести наказание вплоть до уголовного", – говорится в сообщении.

Ранее блогер Давид Манукян опубликовал в Instagram видео съемок клипа на Новом Арбате. На кадрах молодой человек и девушка идут по проезжей части, мешая движению транспорта.

Похожий инцидент произошел в середине октября 2018 года на МКАД, где жена депутата городского поселения Щелково перекрыла две полосы ради съемок клипа.

происшествия

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