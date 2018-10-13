Певица Yaxana извинилась за танцы на МКАД

Фото: instagram.com/yakovleva.ksana

Певица Оксана Яковлева Yaxana, устроившая пробку на МКАД при съемке клипа, попросила прощения, сообщает РИА Новости.

"Оксану оштрафовали на 20 тысяч рублей, ночь перед судом она провела в камере, даже несмотря на то, что она в положении. Она приносит извинения всем, кому доставила неудобство", – сказал ее представитель.

Ранее член Совета депутатов городского поселения Щелково Алексей Яковлев, муж певицы Yaxana, заявил, что осуждает поступок жены.

На своей страничке в Instagram восходящая звезда отметила, что в основном люди с пониманием отнеслись к причине затора. Однако были и те, кто выражал свое недовольство.

В ЦОДД Москвы назвали действия девушек недопустимыми. В возникшую пробку попали несколько машин скорой помощи.

За частичное перекрытие МКАДа Яковлеву оштрафовали на 20 тысяч рублей.

"Свобода. 20 тысяч штрафа и ночь в КПЗ, когда хотят вменить хулиганство, за любовь к творчеству", – написала Яковлева у себя в Instagram.