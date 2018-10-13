13 октября 2018, 20:48Общество
Певица Yaxana извинилась за танцы на МКАД
Фото: instagram.com/yakovleva.ksana
Певица Оксана Яковлева Yaxana, устроившая пробку на МКАД при съемке клипа, попросила прощения, сообщает РИА Новости.
"Оксану оштрафовали на 20 тысяч рублей, ночь перед судом она провела в камере, даже несмотря на то, что она в положении. Она приносит извинения всем, кому доставила неудобство", – сказал ее представитель.
Ранее член Совета депутатов городского поселения Щелково Алексей Яковлев, муж певицы Yaxana, заявил, что осуждает поступок жены.
На своей страничке в Instagram восходящая звезда отметила, что в основном люди с пониманием отнеслись к причине затора. Однако были и те, кто выражал свое недовольство.
В ЦОДД Москвы назвали действия девушек недопустимыми. В возникшую пробку попали несколько машин скорой помощи.
За частичное перекрытие МКАДа Яковлеву оштрафовали на 20 тысяч рублей.
"Свобода. 20 тысяч штрафа и ночь в КПЗ, когда хотят вменить хулиганство, за любовь к творчеству", – написала Яковлева у себя в Instagram.
Певицу Yaxana оштрафовали на 20 тысяч за съемки клипа на МКАД