Владелец перекрывшей МКАД машины прокомментировал танцы на дороге

Фото: Москва 24

Владелец одной из перекрывших МКАД машин выразил удивление по поводу произошедшего. Также мужчина заявил, что они с супругой не участвовали в инциденте, а номер машины "могли перевесить".

"Какой МКАД? Я уже два дня отдыхаю Подмосковье", – сказала девушка Москве 24. – Где мы танцевали? Господи! Нигде мы не танцевали". При этом мужчина добавил, что в понедельник, 20 июля, когда произошел инцидент, у его супруги Аси был день рождения.

Кроме того, он подтвердил, что госномер автомобиля зарегистрирован на жену. В то же время именинница добавила, что номер могли "перевесить". Однако на уточняющий вопрос, почему совпадает и марка автомобиля, она отвечать не стала.

Ранее в МВД по столице сообщили, что задержали участников происшествия и доставили в полицию. Отмечается, что устанавливаются все причастные правонарушениям.

На задержанных составили ряд административных протоколов – за мелкое хулиганство, нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

20 июля очевидцы прислали телеканалу Москва 24 видео, на котором неизвестные танцуют посередине МКАД. При этом они перекрыли две полосы дороги, что вызвало затор. После этого столичная Госавтоинспекция организовала проверку.