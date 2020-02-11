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13:33

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Эксперт оценил идею внести в КоАП ответственность за семейный дебош

Скандалы отменяются. Нужно ли вводить ответственность за семейный дебош
общество безопасность эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Адвокат Александр Ермоленко в беседе с Москвой 24 прокомментировал идею Совета Федерации внести в проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность за семейно-бытовое дебоширство. По мнению эксперта, в первую очередь необходимо определиться с трактовкой самого термина.

"Сейчас нет такого юридического термина. Но нужно определить, какой это вообще несет вред и кого мы защищаем. КоАП подразумевает вмешательство государства в семейные ситуации, находит какие-то запрещенные действия. Допустим, кричат, ругаются, нецензурно выражаются. За нецензурную брань есть ответственность, но это все трудно фиксировать дома у кого-то. Конечно, участковый может прийти, сказать, что соседи слышали, как вы ругаетесь матом, но сложно привлечь за это", – сказал эксперт.

Ермоленко отметил, что решить проблему вряд ли помогут поправки в КоАП. Действовать нужно глубже, считает он.

Если мы хотим как-то регулировать семейно-бытовые дебоши, то, наверное, это должно регулироваться не на уровне ответственности, ведь ее нести легко. Здесь бы больше помогли, например, семейные психологи, которых должно предоставить государство. Внимание должно быть со стороны органов опеки и попечительства. Если мы хотим вмешиваться в семью, быт, то должны быть более мягкие способы реагирования, чем поправки в КоАП. Это не поможет избавиться от проблемы.
Александр Ермоленко
адвокат

Ермоленко подчеркнул, что сейчас есть законопроект о домашнем насилии. "Наверное, эту ответственность, о которой мы сейчас говорим, надо соединить с этим законопроектом. А сейчас в отношении семейно-бытового дебоша много разговоров, а верной и четкой юридической оценки нет", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации предложил внести в проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность за семейно-бытовое дебоширство.

Предполагается, что наказание для дебоширов будет установлено в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста. Новый пункт сенаторы предлагают внести в статью о мелком хулиганстве.

"Любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать. Мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе и моральному", – заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Авторы проекта уточняют, что наказание за дебоширство в общественных местах уже установлено, его нужно распространить и на личное пространство. В министерстве юстиции с данной инициативой уже ознакомились.

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Соболева Илона

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