Эксперт оценил идею внести в КоАП ответственность за семейный дебош

13:33
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Адвокат Александр Ермоленко в беседе с Москвой 24 прокомментировал идею Совета Федерации внести в проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность за семейно-бытовое дебоширство. По мнению эксперта, в первую очередь необходимо определиться с трактовкой самого термина.
"Сейчас нет такого юридического термина. Но нужно определить, какой это вообще несет вред и кого мы защищаем. КоАП подразумевает вмешательство государства в семейные ситуации, находит какие-то запрещенные действия. Допустим, кричат, ругаются, нецензурно выражаются. За нецензурную брань есть ответственность, но это все трудно фиксировать дома у кого-то. Конечно, участковый может прийти, сказать, что соседи слышали, как вы ругаетесь матом, но сложно привлечь за это", – сказал эксперт.
Ермоленко отметил, что решить проблему вряд ли помогут поправки в КоАП. Действовать нужно глубже, считает он.
Ермоленко подчеркнул, что сейчас есть законопроект о домашнем насилии. "Наверное, эту ответственность, о которой мы сейчас говорим, надо соединить с этим законопроектом. А сейчас в отношении семейно-бытового дебоша много разговоров, а верной и четкой юридической оценки нет", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации предложил внести в проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность за семейно-бытовое дебоширство.
Предполагается, что наказание для дебоширов будет установлено в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста. Новый пункт сенаторы предлагают внести в статью о мелком хулиганстве.
"Любое действие, попирающее права личности на спокойную и комфортную жизнь, следует ограничивать. Мера наказания должна соответствовать нанесенному ущербу, в том числе и моральному", – заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Авторы проекта уточняют, что наказание за дебоширство в общественных местах уже установлено, его нужно распространить и на личное пространство. В министерстве юстиции с данной инициативой уже ознакомились.
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