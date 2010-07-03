Виновному в семейном насилии могут запретить приближаться к пострадавшему

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Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, дающий суду право выдавать судебные предписания виновным в семейном насилии, запрещающие приближаться к пострадавшему.

"Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности: покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, на срок действия судебного защитного предписания", – указано в документе.

Подобная норма будет действовать при наличии у нарушителя возможности проживать в ином помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на любых иных основаниях, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм действия нормы подразумевает, что нарушителю выдадут экземпляр защитного постановления и разъяснят права. Кроме того, гражданину укажут на возможные последствия за невыполнение предписания. Он также сможет его оспорить в вышестоящем органе.

В документе классифицируют ограничения, действующие по отношению к насильнику – например, запрет на общение (в том числе по телефону и в интернете) и приближение к пострадавшему, на его розыск. Также сообщается, что суды смогут выносить предписания, которые обяжут виновных в семейном насилии возвращать вещи и документы постращавшего, если они удерживаются нарушителем.

С момента вынесения запреты будут действовать 30 суток. Законопроект предусматривает, что срок могут продлить до 60 суток, если есть вероятность повторения насильственных действий в отношении пострадавшего. При условии, что опасения в безопасности лица сохраняются, пострадавший может обратиться в органы внутренних дел за судебным защитным предписанием.

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, семейно-бытовое насилие в документе определяется как "умышленное деяние... или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников... если это деяние... причиняет вред жизни, здоровью и (или) имуществу таких близких родственников (лиц)". Депутаты планируют включить в это определение и насилие в отношении бывших супругов и сожителей.

Виновные в бытовом насилии будут ставиться на профилактический учет и проходить психологические программы. В документе уточняется, что основанием для мер профилактики семейно-бытового насилия является заявление пострадавшего, либо его законных представителей. Также это может быть обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии. Сведения также могут поступить из федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций, от должностных и других лиц.

Также в законопроекте предлагается обязать медицинские организации извещать органы внутренних дел о фактах обращения к ним за медицинской помощью лиц, в отношении которых есть подозрение, что они пострадали от семейного насилия

Закон о профилактике семейно-бытового насилия вынесен на общественное обсуждение. Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова заявила, что продлится оно до 15 декабря. Оставить свои замечания можно на официальном сайте СФ. К дискуссии по документу приглашаются все участники, готовые высказать конкретные предложения по изменению статей законопроекта. Позже законопроект будет доработан с учетом предложений.