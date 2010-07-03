Законопроект против домашнего насилия защитит от бывших супругов

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Жертв домашнего насилия, подающих на развод с агрессором, защитит готовящийся закон против семейно-бытового насилия, рассказала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она является одним из основных авторов проекта.

По ее словам, в новой редакции семейно-бытовое насилие определяется как "умышленное деяние... или угроза его совершения в отношении одного или нескольких близких родственников... если это деяние... причиняет вред жизни, здоровью и (или) имуществу таких близких родственников (лиц)". Депутаты хотят включить в это определение и насилие в отношении бывших супругов и сожителей.

В поправках говорится, что это важно для защиты пострадавших от преследования, когда пострадавшие хотят прекратить отношения с нарушителем. "Получается парадоксальная ситуация: потерпевшая пытается выйти из насильственных отношений, для этого расторгает брак, но лишается защиты данного закона, при этом риск насилия у нее увеличивается. Обязательно должны защищаться бывшие супруги и бывшие сожители", – цитирует их ТАСС.

Законопроект запрещает агрессору приближаться к жертве насилия в течение определенного времени. При этом по последней редакции за нарушение предписания грозят только штраф и арест.

Депутаты считают, что такие санкции не смогут удержать агрессора от насилия. По их мнению, они "приведут к ошибке, которая уже была допущена при декриминализации побоев". Ответственность могут заменить на административную в случае первого нарушения и на уголовную – в дальнейшем.

Дать право подачи заявления о вынесении судебного защитного предписания хотят не только должностным лицам органов внутренних дел, но и самим жертвам насилия, а также профильным некоммерческим организациям. Предлагается убрать из документа формулировку, обязывающую кризисные центры незамедлительно сообщать полиции о фактах домашнего насилия или его угрозе.

Совфед до 1 декабря проанализирует законодательство и правоприменительную практику по вопросу семейно-бытового насилия и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента. Пушкина отметила, что в адрес авторов документа продолжают поступать угрозы.

"Сейчас победа есть благодаря в том числе здравомыслящей части общества. Будет качественный текст законопроекта, и защитить мы сможем миллионы людей", – заключила она.