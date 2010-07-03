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Общество

09:20

Московские феминистки устроили акцию против домашнего насилия

общество

Московские феменистки требуют остановить рост случаев домашнего насилия

Московские феминистки устроили акцию против домашнего насилия. В центре Москвы они вывесили большой плакат, призывающий не трогать женщин. Правда плакат этот кто-то сорвал.

Активист московского феминисткого движения Эвелина Цвеловская рассказывает, что баннер повесили несколько дней назад, но он быстро исчез. По ее словам, такое отношение связано с демонизацией феминизма. Феминисток представляют уродливыми и злыми, говорит она.

Фемицид (убийство женщин по гендерному признаку) – бич современности, подчеркивает блогер Александра Митрошина. Девушка несколько лет в социальных сетях пропагандирует принятие закона об ужесточении наказания за домашнее насилие. Акцию "Я не хотела умирать!" поддержали уже 16 тысяч человек. Популярность движения растет с каждым годом.

Проблему дискриминации, считают активистки, мог бы решить закон о домашнем насилии. Сейчас его разрабатывает Совет Федерации. Он должен закрепить само понятие "семейно-бытовое насилие" и меры воздействия на домашнего тирана. Предполагается, что закон примут в декабре.

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