Московские феменистки требуют остановить рост случаев домашнего насилия

Московские феминистки устроили акцию против домашнего насилия. В центре Москвы они вывесили большой плакат, призывающий не трогать женщин. Правда плакат этот кто-то сорвал.

Активист московского феминисткого движения Эвелина Цвеловская рассказывает, что баннер повесили несколько дней назад, но он быстро исчез. По ее словам, такое отношение связано с демонизацией феминизма. Феминисток представляют уродливыми и злыми, говорит она.

Фемицид (убийство женщин по гендерному признаку) – бич современности, подчеркивает блогер Александра Митрошина. Девушка несколько лет в социальных сетях пропагандирует принятие закона об ужесточении наказания за домашнее насилие. Акцию "Я не хотела умирать!" поддержали уже 16 тысяч человек. Популярность движения растет с каждым годом.

Проблему дискриминации, считают активистки, мог бы решить закон о домашнем насилии. Сейчас его разрабатывает Совет Федерации. Он должен закрепить само понятие "семейно-бытовое насилие" и меры воздействия на домашнего тирана. Предполагается, что закон примут в декабре.