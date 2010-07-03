В Госдуме готовы помочь пострадавшей от рук экс-супруга женщине из Урюпинска

14:16
Фото: соцсети
Жительнице Урюпинска, которой пришлось наложить на лицо 13 швов после избиения бывшим супругом, законы не могут гарантировать безопасность.
"Пока нет закона против домашнего насилия, эффективно защитить ее от новых случаев мы не можем. Всю процедуру расследования агрессор будет на свободе. И после приговора нет никаких законных возможностей запретить ему приближаться", – рассказала сетевому изданию "Говорит Москва" депутат Госдумы Оксана Пушкина.
Она также отметила, что готова помочь пострадавшей, если это будет необходимо.
Инцидент произошел на минувших выходных. Врачи наложили 30-летней женщине больше десятка швов на лицо. Пострадавшая заявила, что бывший муж изрезал ее горлышком от разбитой бутылки. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
В России дискуссия вокруг домашнего насилия возникла после того, как в январе 2017 года вступил в силу закон о декриминализации побоев, согласно которому побои в семье считаются административным правонарушением, а не преступлением. Полемика вновь активизировалась в связи с делом сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца "по предварительному сговору", тогда как защита сестер настаивает, что убитый несколько лет подвергал их насилию, и они пошли на необходимую самооборону.
Еще одна история, вызвавшая резонанс в обществе, – дело Маргариты Грачевой.
11 декабря 2017 года муж Маргариты Грачевой похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил ей кисти рук, а потом отвез в больницу. Мужчина заранее готовился к преступлению. Он купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты. Когда Грачев передал жену врачам, то сам сдался полиции.
Врачи спасли Маргарите левую кисть, хотя ей придется несколько лет разрабатывать пришитую конечность. Вместо правой руки девушке установили бионический протез.
В середине ноября 2018 года Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Также он должен возместить Маргарите моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.
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