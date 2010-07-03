Маргарита Грачева рассказала об откровенной фотосессии

Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, рассказала телеканалу Москва 24 о жизни после трагедии. Девушка призналась, что до сих пор не научилась принимать себя, ее расстраивает вид протеза вместо руки и шрамы.

На днях Грачева опубликовала в Instagram снимки со своей откровенной фотосессии. Пользователи Сети поддержали девушку комментариями с комплиментами и добрыми пожеланиями.

Грачева же рассказала, что ее целью было не продемонстрировать сексуальность, а показать, что человек с протезом может также жить и общаться.

"От того, что у тебя железяка на руке, на ноге, передвигаешься на инвалидной коляске, не значит, что ты какой-то другой. Да, какие-то ограничения есть, но они небольшие. Также с тобой можно дружить", – отметила девушка.

Грачева поделилась, что сейчас занимается дайвингом. У нее было уже пять погружений в закрытой воде, и теперь запланировано погружение в открытой воде на Щелковском карьере.

В середине июля девушка едет на две недели в Санкт-Петербург на реабилитацию, но свои планы не оставляет. В частности, к осени она планирует издать книгу.

"Сейчас планируется книга, мы уже ее дописываем с мамой. Это больше автобиография: события до, потом немножко про трагедию, после про протезирование. О том, как справляться психологически, там много, но больше про меня". – заключила Грачева.

Трагедия в жизни Маргариты Грачевой произошла 11 декабря 2017 года. Муж Дмитрий похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил молодой женщине кисти рук, а затем сам отвез в больницу. Мужчина заранее готовился к совершению преступления: купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты. Передав жену врачам, Грачев обратился в полицию. Защитники девушки были убеждены, что он сделал это, чтобы уменьшить возможный срок заключения.

Медики спасли Маргарите Грачевой левую кисть. На протяжении нескольких лет ей придется разрабатывать пришитую конечность. Вместо правой руки девушка получила бионический протез, фото которого она также выложила в соцсетях.

В середине ноября 2018 года Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Также он должен возместить бывшей жене моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.

