Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии и выложила снимки на своей странице в Instagram.

В комментарии к посту 27-летняя жительница Серпухова призналась, что после кровавой семейной драмы она стала считать себя непривлекательной. Грачева отметила, что до сих пор не может полностью принять, что "превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге". По ее словам, протез "не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно четыре огромных шрама на ноге". При этом девушка подчеркнула, что сексуальность – не просто внешний вид, а "что-то глубже, где-то внутри".



Трагедия в жизни Маргариты Грачевой произошла 11 декабря 2017 года. Муж Дмитрий похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил молодой женщине кисти рук, а затем сам отвез в больницу. Мужчина заранее готовился к совершению преступления: купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты. Передав жену врачам, Грачев обратился в полицию. Защитники девушки были убеждены, что он сделал это, чтобы уменьшить возможный срок заключения.

Медики спасли Маргарите Грачевой левую кисть. На протяжении нескольких лет ей придется разрабатывать пришитую конечность. Вместо правой руки девушка получила бионический протез, фото которого она также выложила в соцсетях.

В середине ноября 2018 года Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Также он должен возместить бывшей жене моральный ущерб в размере двух миллионов рублей.

