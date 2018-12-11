Маргарита Грачева рассказала о жизни через год после трагедии

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, рассказала о своей жизни через год после трагедии. Девушка сделала запись на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" и выложила фото протеза.

"Этот год был очень сложным и тяжелым. Как физически (постоянные операции и реабилитации), так и морально (бесконечные суды, только вчера было шестое заседание по лишению родительских прав!). Я не могла: почистить зубы, отвести детей в детский сад (потому что просто нечем было открыть дверь), выпить любимый кофе и почитать книгу. Я не могла, но теперь МОГУ!" – написала она.

Девушка также похвасталась своим самым большим достижением – теперь она снова может сесть за руль автомобиля. "Спасибо всем вам, кто был и остается рядом, помогает, поддерживает, терпит и любит меня", – такими словами Маргарита закончила свой пост с итогами года.

Трагедия в жизни Маргариты Грачевой произошла в декабре 2017 года. Тогда ее бывший муж Дмитрий похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил ей кисти рук, а затем сам отвез в больницу. Мужчина заранее готовился к совершению преступления: купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты. Передав Маргариту врачам, Грачев обратился в полицию. Защитники женщины были убеждены, что он сделал это, чтобы уменьшить возможный срок заключения.

Медики спасли левую кисть женщины. Теперь на протяжении нескольких лет ей придется разрабатывать пришитую конечность. А вместо правой руки Маргарита получила бионический протез, фото которого и выложила на своей странице в соцсети.

В середине ноября Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в угрозе убийством, похищении человека и нанесении тяжкого вреда здоровью. Также он должен возместить бывшей жене моральный ущерб в размере двух миллионов рублей. В заключительном слове обвиняемый попросил прощения у жены и детей.

В ходе судебных прений пострадавшая Маргарита Грачева охарактеризовала своего экс-супруга как жестокого и циничного человека и просила избрать для него максимальное наказание. Адвокат молодой женщины поведал, что даже по прошествии времени она продолжает испытывать фантомные боли, а также не может причесать волосы и накрасить глаза.