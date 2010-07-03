Лишенная мужем рук Маргарита Шейкина пишет книгу

Маргарита Шейкина, которой муж отрубил руки, пишет книгу

Жительница Серпухова Маргарита Шейкина, которой бывший муж отрубил кисти обеих рук, решила написать книгу о том, что ей пришлось пережить. Она верит, что ее опыт будет полезен людям с ограниченными возможностями, и тем, кто не может выйти из депрессии или уйти от мужа-тирана, сообщает телеканал Москва 24.

Книгу под названием "Живи без рук" девушка пишет вместе с мамой – профессиональным журналистом. В произведении собраны как события из прежней жизни, в которой они с мужем вместе растили двоих детей, так и то, что с ней происходило во время реабилитации в Германии. Отдельное внимание уделено дню, навсегда изменившему судьбу Маргариты.

Прежде жертва ревнивого мужа уже не раз рассказывала о личной драме. Теперь она решила собрать все на бумаге. По ее словам, работа почти готова.

"Как преодолеть себя. Как жить после разных тяжелых ситуаций. Меня об этом спрашивают многие. Опять же про протезирование. И инвалидность тоже. Там тоже будет это затронуто. Ну и про домашнее насилие. Я думаю, что будут читать и девушки, например, которые живут с мужем и страдают от насилия. Может для них это будет какой-то толчок, кто-то из них поймет, что пора уходить от мужа-тирана", – говорит Маргарита Шейкина.

Молодая женщина признается, что пока набирает текст только на телефоне. Еще она научилась водить машину и выполнять некоторые дела по дому. Ее дети пока не видят, что у мамы есть какие-то ограничения. А рука робота вместо правой кисти вызывает у них восторг.

После развода Маргарита отказалась от фамилии мужа. Но полностью начать с чистого листа пока не получается. Бывший супруг Дмитрий Грачев продолжает добавиться восстановления родительских прав. Это позволит ему сократить тюремный срок. Родственники мужчины уже подавали апелляцию, но Мособлсуд ее отклонил.

По словам Маргариты, она не боится новых судов и возможных встреч с бывшим мужем.

"Я не вижу смысла раскисать и плакать. Это ничего не изменит. Прошлое я уже не изменю. Поэтому надо максимально изменять свое будущее <…> Я не знаю, как по-другому. Надо двигаться. Тем более у меня двое детей", – сказала она.

Резонансная история произошла в декабре 2017 года. Ревнивый муж Маргариты вывез ее в лес, где отрубил топором обе кисти. Затем он сам собрал конечности жены и отвез ее в больницу. Левую руку сумели восстановить, а вместо правой девушка получила бионический протез.

После случившегося Маргарита прошла реабилитацию в Германии, а Дмитрия приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

