Маргарита Грачева рассказала о планах на 14 февраля

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой больше года назад бывший муж отрубил кисти рук, не планирует ставить крест на личной жизни. Об этом девушка рассказала порталу Москва 24.
"Я ни с кем не встречаюсь, но крест на личной жизни не ставлю, – заявила Маргарита. – У меня нет такого – "все, я теперь замуж не выйду". Про личную жизнь я думаю, в будущем готова строить".
А пока в предстоящий День всех влюбленных, 14 февраля, сидеть дома девушка не собирается. В этом году по планам – встреча с бывшими коллегами. "У меня на бывшей работе празднуют 100-летие газеты (ранее девушка работала в издании начальником отдела рекламы. – М24) в этот день, – пояснила девушка. – Скорее всего, я пойду туда".
В скором времени Маргарите предстоит еще одна операция на руке. "На следующей неделе я поеду в Москву на встречу с хирургом, – рассказала Маргарита. – После операции – реабилитация, а это очень длительный период". Разрабатывать восстановленную конечность девушке придется на протяжении нескольких лет.
Экс-жена Грачева осталась недовольна приговором мужу-садисту
Напомним, кисти рук бывший муж Маргариты, Дмитрий Грачев, отрубил ей из-за ревности. Теперь, вместо правой руки у Маргариты – бионический протез. А левую кисть медикам удалось спасти.
Дмитрий Грачев в середине ноября был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, а 27 сентября 2018 года его лишили родительских прав.
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