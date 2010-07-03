Адвокат рассказал, сколько могут рассматривать дело сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Адвокат по уголовному праву Вадим Лялин прокомментировал Москве 24 информацию о том, что Мосгорсуд продлил Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Специалист рассказал, как долго будет длиться рассмотрение дела сестер и объяснил, с чем может быть связана такая продолжительность.

"Скорее всего, это связано с кучей ходатайств, причем с двух сторон, которые вынуждены рассматривать всевозможные органы, начиная от Следственного комитета, прокуратуры и прочих", – считает эксперт.

Лялин пояснил, сколько еще будут рассматривать дело девушек.

"Сначала изымается материал для проверки, изучается, затем дается ответ. Потом дело возвращается к следователю, у него опять изымается по следующей жалобе, и так происходит повторно", – говорит адвокат.



Вадим Лялин адвокат по уголовному праву "Круговорот дела" и является основным тормозом для того, чтобы следователь мог спокойно закончить расследование данного уголовного дела. Это как минимум одна из причин, но я думаю, что есть еще ряд других сложностей. По закону переносить и продлевать рассмотрение уголовного дела могут не более двух лет.

Ранее сообщили, что Мосгорсуд продлил Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мера будет действовать до 28 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах следствия содержатся сведения о преступлениях против половой неприкосновенности сестер.

Следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня Следственный комитет предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери – Мария, Крестина и Ангелина – признались в убийстве. Девушки рассказали на допросе, что отец долгое время морально и физически их истязал.