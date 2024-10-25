Рэперу Гуфу избрали запрет определенных действий по делу о грабеже

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Наро-Фоминский суд Подмосковья избрал рэперу Гуфу (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о грабеже группой лиц. Об этом сообщил адвокат исполнителя Сергей Жорин, передает ТАСС.

Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте Гуфа, однако суд отказал в этом ходатайстве.

"Мы благодарны суду и органам прокуратуры за объективность в вопросе избрания меры пресечения", – заявил адвокат, добавив, что арест является самым суровым наказанием для его подзащитного в данном деле.

Жорин уточнил, что Гуф был освобожден из-под стражи в зале суда. Он также отметил, что с правовой квалификацией предъявленного обвинения его сторона не согласна и будет отстаивать позицию во время следствия.

Ранее СМИ сообщали,что суд избрал другому фигуранту этого дела, ставшему одним из участников драки в подмосковной Апрелевке, запрет определенных действий. Теперь ему нельзя покидать место жительства без разрешения следователя, пользоваться средствами связи, отправлять и получать почтовые и СМС-сообщения, контактировать со свидетелями и другими участниками процесса, а также получать посылки и бандероли.

Драка с участием Гуфа произошла 23 октября в подмосковной Апрелевке. По версии телеграм-каналов, рэпер якобы приставал к девушке, которая попросила помощи у своего брата. В результате между ним и исполнителем случился конфликт, который перерос в потасовку.

По иной версии журналистов, Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины якобы внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч.

Именно поэтому директор ФОК позвала на помощь своего брата. В результате между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Источник заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа.

Жорин сообщил, что конфликт на самом деле начал друг артиста, так как их компанию пытались снять на видео.

На рэпера уже составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции. Также на него возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Ему также грозит до 7 лет лишения свободы, уточнили СМИ.

