"Известия": Гуф отказался оплачивать услуги ФОК, где отдыхал с друзьями

Фото: vk.com/ГУФ (GUF)

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) отказался оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Подмосковье, в котором отдыхал с друзьями, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По его информации, исполнитель арендовал ФОК вместе с компанией и внес предоплату в размере 15 тысяч рублей. Дальнейшую стоимость услуг они обсуждали с директором комплекса, которая прибыла на место.

При этом в конце отдыха Гуф отказался вносить оплату в размере 78 тысяч рублей. Именно по этой причине произошел конфликт с пострадавшим, являющимся братом директора комплекса, утверждает собеседник издания.

СМИ отмечают, что потерпевший мужчина оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. На территории комплекса он находился в свободное от службы время. После конфликта полицейский обратился за медицинской помощью. В больницу ему поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга".

Сам музыкант от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения отказался.

Ранее источник сообщал, на Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство. Музыкант, оказавшийся 23 октября в отделе полиции после драки в подмосковной Апрелевке, уехал в больницу. При этом Гуф должен снова явиться к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по факту потасовки, однако, предположительно, его могут переквалифицировать.

Как стало известно, протокол о мелком хулиганстве на рэпера составили после брани в прямом эфире, который он вел в социальных сетях из отдела полиции. По данной статье ему грозит до 15 суток ареста.

Драка с участием музыканта случилась 23 октября в подмосковной Апрелевке. СМИ сообщали, что рэпер приставал к девушке, которая затем обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку.

Гуф травмировал руку, а его оппонент – ухо. Последний написал заявление в полицию, и исполнителя, по данным источника, проверяли на возможное нарушение двух статей УК РФ.

В свою очередь, адвокат Гуфа Сергей Жорин сказал, что в действительности ссору начал друг артиста, поскольку их компанию пытались снять на видео. Информацию о попытке знакомства с девушкой, которая не ответила взаимностью, правозащитник опроверг.