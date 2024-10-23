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23 октября, 16:09

Происшествия

Опубликовано видео конфликта с участием рэпера Гуфа

Видео: телеграм-канал 112

В Сети появилось видео конфликта с участием рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.).

На кадрах видно, как мужчины, находящиеся на улице, что-то эмоционально обсуждают, после чего Гуф наносит оппоненту удар кулаком. Затем он еще несколько раз замахивается на мужчину, в том числе ногами.

При конфликте присутствовали еще двое мужчин, однако участия в нем, судя по кадрам, не принимали.

Ранее Гуфа задержали в Подмосковье за драку. Его доставили в отделение полиции в городе Апрелевке. Все произошло 23 октября. Телеграм-каналы писали, что Гуф пристал к девушке, на что та пожаловалась своему брату. Родственник встал на защиту сестры, между мужчинами произошла драка. В ходе потасовки рэпер ударил оппонента по голове, повредив ему ухо. Сам он получил травму руки.

В итоге брат девушки снял побои и написал заявление в полицию на Долматова. Сотрудники правоохранительных органов задержали обоих участников драки до выяснения обстоятельств.

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