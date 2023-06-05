"Он болен": почему солист "Трех дней дождя" вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 4 июня сорвался концерт музыкальной группы "Три дня дождя" из-за неадекватного поведения солиста Глеба Викторова. Зрители пожаловались, что певец выступал нетрезвым, с трудом стоя на ногах, а в какой-то момент просто упал на сцену. Продюсер коллектива подтвердил, что Викторов был пьян, и объявил о временном роспуске проекта на фоне имеющихся у артиста проблем со здоровьем. Рассказываем, что известно о случившемся.



"Его поднимали и пытались привести в чувства"

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов оказался в центре скандала после сорванного им выступления в Екатеринбурге 4 июня. По словам очевидцев, музыкант шатался на сцене, ронял микрофон и едва произносил слова. "В начале концерта он вышел и был адекватным, пел сам. Потом ему становилось все хуже и хуже. Видимо, выпил до концерта, а потом его развезло. На сцене у него стоял стакан, из него он сделал пару глотков только в самом начале, больше на сцене не пил", – отметила в беседе с "КП-Екатеринбург" одна из зрительниц по имени Злата.





Злата зрительница Через пару песен Глеб уже еле стоял на ногах, несколько раз ронял микрофон, а потом упал и пел лежа, его поднимали и пытались привести в чувства гитаристы и охранники, после этого он пел сидя.

Все закончилось тем, что музыканта пришлось вывести со сцены, уточнила Злата. По ее словам, организаторы сообщили, что коллектив снова выступит в Екатеринбурге 22 или 24 июня, при этом все билеты останутся действительными. По данным СМИ, за места в фан-зоне зрители заплатили 2 500 рублей, проход на танцпол обошелся фанатам в 1 800 рублей. После сорванного выступления Викторов в своем телеграм-канале коротко написал: "ЕКБ. Спасибо" – и закрыл пользователям возможность комментировать пост.

В свою очередь, продюсер лейбла IZBA, к которому относится группа "Три дня дождя", Сергей Slem извинился за случившееся. По его словам, у Викторова закончились отношения, которые длились 11 лет, из-за чего тур превратился в "тотальный ад". Продюсер также подтвердил, что певец был пьян, но "не под наркотикам". "Выпил он немного, сейчас будем разбираться – то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала, за 20 мин. до концерта он был норм", – утверждает Сергей Slem.

Представитель группы также сообщил, что проект закрывается на неопределенный срок и все концерты отменяются. Что касается самого Викторова, то "легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье", полагает продюсер.



"Неуважение к аудитории"

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя ситуацию со срывом концерта группы "Три дня дождя", заявила в своем телеграм-канале, что артист не имеет права выходить на сцену в состоянии опьянения или если в целом плохо себя чувствует.





Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде. Даже если организаторы заставляют выходить на сцену. Это полное неуважение по отношению к тем, кто покупал билеты, планировал свое время, пришел. Неуважение к аудитории, к фанатам. Тем более когда речь идет о молодой аудитории, как у "Трех дней дождя".

Мизулина вспомнила и других артистов, которые тоже попадали в похожие ситуации. По ее мнению, государство должно регулировать концертную деятельность и не допускать подобных инцидентов. В то же время она призвала прекратить травлю в отношении Глеба Викторова.

"Человек, очевидно, болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да еще и по фото и видео. Понятно, что исполнителю требуется лечение. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим", – заключила Мизулина.

В свою очередь, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова разъяснила ситуацию с билетами за сорванный концерт "Трех дней дождя". "В данной ситуации речь идет именно о существенном отступлении от условий договора, что дает право потребителю в том числе потребовать возврата уплаченных денежных средств", – говорит она.

Однако, если фанаты согласны, организаторы могут предложить иные варианты урегулирования спора, уточнила Шулешова.

