Актеры объяснили, почему вышли на сцену театра во Владимирской области нетрезвыми

Актеры детского спектакля вышли на сцену пьяными во Владимирской области

Актеры театра в Юрьев-Польском Владимирской области объяснили выход на сцену в нетрезвом состоянии рождением сына у одного из участников спектакля, сообщает портал 78.ru.

Уточняется, что после инцидента артисты были уволены, а зрителям возвращены средства за билеты.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что инцидент произошел 17 мая, на актеров были составлены три протокола об административных правонарушениях.

Ранее стало известно, что во Владимирской области детский спектакль закончился недетскими проблемами: актеры вышли на сцену пьяными. Зрители сразу почувствовали неладное.

Они пожаловались, что крокодил Гена вел себя не совсем адекватно, а волк из мультфильма "Ну, погоди!" и вовсе едва не упал со сцены, Чебурашка заснул прямо во время спектакля. Потом он проснулся и ушел, не доиграв своей роли.

