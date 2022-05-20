Актеры детского спектакля вышли на сцену пьяными во Владимирской области

Во Владимирской области детский спектакль закончился недетскими проблемами: актеры вышли на сцену пьяными. Зрители сразу почувствовали неладное.

Они пожаловались, что крокодил Гена вел себя не совсем адекватно, а волк из мультфильма "Ну, погоди!" и вовсе едва не упал со сцены. Гвоздем программы стал Чебурашка, который заснул прямо во время перфоманса. Потом он проснулся и ушел, не доиграв своей роли.

Позднее актеры объяснили, почему вышли на сцену пьяными. Оказалось, что у одного из них незадолго до спектакля родился сын. Труппа приехала на гастроли из Ленинградской области, и, узнав эту радостную новость, решила не откладывать праздник.

Администрация дворца культуры уже принесла свои извинения за поведение артистов. Зрителям вернули деньги за билеты, а самих актеров уволили. На троих из них местная полиция составила протоколы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.