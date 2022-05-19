"Личная территория": "отравляют жизнь"

Бытовые конфликты в корне испортили отношения двух дачниц-пенсионерок. Мария Павловна установила канализационную систему якобы не по правилам. В результате территория нескольких участков была залита нечистотами.

Больше всех пострадала Нина Александровна. Она боится повторения "катастрофы" и требует ремонта соседской канализации. Об этом – в программе "Личная территория".