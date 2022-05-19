Синоптик заявил, что погода в Москве возьмет курс на относительное улучшение

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В четверг, 19 мая, в Москве ожидаются локальные осадки и высокая облачность, однако вечером дождливая погода начнет отступать, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что над Москвой сконцентрировались отдельные скопления кучево-дождевых облаков, из-за чего местами пройдут дожди. По словам Тишковца, погодные условия будут продиктованы прохождением вторичного холодного атмосферного фронта в тыловой части североатлантического циклона.

"Это значит, что северная тяга ветров сохранится и будет не по сезону холодно. Вероятность осадков – где-то до часов 17, 18, максимум 19 часов. Потом погода все-таки возьмет курс на относительное улучшение. Ветер при этом будет задувать северо-западный", – сказал метеоролог в эфире передачи "Соловьев Live".

Ранее Тишковец заявил, что арктическое вторжение на русской равнине выходит на свой пик, а виноват в похолодании зависший над Европой антициклон. Он рассказал, что накануне в Москве было 15 градусов, а сегодня – 13. Однако погода, по его словам, изменится уже в пятницу, 20 мая.