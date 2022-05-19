Синоптик заявил, что арктическое вторжение в РФ выходит на пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Арктическое вторжение на русской равнине выходит на свой пик, а виноват в похолодании зависший над Европой антициклон. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала Россия 24.

Синоптик пояснил, что европейская часть России находится под влиянием атлантических циклонов, один из которых забрасывает холодные воздушные массы из акватории Ледовитого океана.

"Это происходит из-за того, что ранее вихрь смещался по северным широтам, ведь ему пришлось огибать обширный антициклон, который располагается над центральной и западной Европой", – поведал Тишковец.

Однако эксперт добавил, что ситуация в России развивается лучше, нежели в Европе, где отмечают "небывалую жару". Метеоролог подчеркнул, что погода в РФ улучшится благодаря очагу высокого давления, который вытеснит дожди за Урал и в южные широты.

Он рассказал, что накануне в Москве было 15 градусов, а сегодня – 13. Однако погода, по его словам, изменится уже в пятницу, 20 мая.

"Благодаря влиянию антициклона дождевые тучи рассеются, и показатели термометров станут расти. А в начале следующей недели будет уже до 18 градусов, как и положено в мае", – заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в четверг, 19 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. При этом максимальная температура воздуха в Москве достигнет отметки 12...14 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

