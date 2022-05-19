Синоптик заявил, что арктическое вторжение в РФ выходит на пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Арктическое вторжение на русской равнине выходит на свой пик, а виноват в похолодании зависший над Европой антициклон. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала Россия 24.
Синоптик пояснил, что европейская часть России находится под влиянием атлантических циклонов, один из которых забрасывает холодные воздушные массы из акватории Ледовитого океана.
"Это происходит из-за того, что ранее вихрь смещался по северным широтам, ведь ему пришлось огибать обширный антициклон, который располагается над центральной и западной Европой", – поведал Тишковец.
Однако эксперт добавил, что ситуация в России развивается лучше, нежели в Европе, где отмечают "небывалую жару". Метеоролог подчеркнул, что погода в РФ улучшится благодаря очагу высокого давления, который вытеснит дожди за Урал и в южные широты.
Он рассказал, что накануне в Москве было 15 градусов, а сегодня – 13. Однако погода, по его словам, изменится уже в пятницу, 20 мая.
"Благодаря влиянию антициклона дождевые тучи рассеются, и показатели термометров станут расти. А в начале следующей недели будет уже до 18 градусов, как и положено в мае", – заключил Тишковец.
Ранее сообщалось, что в четверг, 19 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. При этом максимальная температура воздуха в Москве достигнет отметки 12...14 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 19 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: