Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В четверг, 19 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12...14 градусов, по области – 9...14 градусов. Ветер северный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атмосферное давление и содержание кислорода находятся в пределах нормы, температура ночью будет около 6...8 градусов, днем – 12...14 градусов. Средняя за сутки температура останется ниже климатических значений на 3–5 градусов.
Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что погода без осадков и температура воздуха днем 13–18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 19 мая
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