Жителей столичного региона предупредили о заморозках в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В предстоящие выходные в столичном регионе ожидаются ночные заморозки, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
По ее словам, в Подмосковье в ночные часы прогнозируется до -2 градусов, в дневные часы – до +15 градусов.
"Начиная с пятницы возрастет угроза ночных заморозков на территории Московской области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до +1...4, а на территории области возможно понижение температуры местами до -1...2 градусов", – рассказала Волосюк.
Специалист добавила, что в дневные часы в городе ожидается около 15 градусов тепла, а в Подмосковье при облачной погоде с прояснениями воздух будет прогреваться до +12...17.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщал, что теплая погода без осадков вернется в столицу в воскресенье, 22 мая. По его прогнозам, до субботы, 21 мая, включительно в Москве будет облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие дожди. Дневные температуры поднимутся примерно до +11…14 градусов, ночные составят +6…8 градусов, за исключением ночи с четверга на пятницу, во время которой температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла.
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