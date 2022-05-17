Синоптик рассказал, когда дожди сменятся теплом в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что теплая погода без осадков вернется в столицу в воскресенье, 22 мая.
17 мая в столичный регион пришли ливневые дожди. Синоптики предупреждают, что они сохранятся в течение всего дня. При этом не исключено, что в столице за сутки выпадет до 25% от месячной нормы осадков.
По прогнозам Цыганкова, до субботы, 21 мая, включительно в Москве будет облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие дожди. Дневные температуры поднимутся примерно до +11…+14 градусов, ночные составят +6…+8 градусов, за исключением ночи с четверга на пятницу, уточнил синоптик.
С воскресенья ситуация начнет меняться: дожди прекратятся и в столицу придет теплая погода с переменной облачностью, говорит специалист.
"В воскресенье, 22 мая, без осадков, ночь с воскресенья на понедельник без осадков, и в понедельник, 23 мая, без осадков", – отмечает Цыганков.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве на неделе самым холодным окажется четверг, 19 мая. В дневные часы столбики термометров покажут всего +11...+13 градусов. В целом погода на этой неделе отстает на 3–4 градуса от нормы, отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
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