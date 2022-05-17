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Москва 24

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Синоптик рассказал, когда дожди сменятся теплом в Москве

Непогода отступает? Когда дожди сменятся теплом в Москве
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что теплая погода без осадков вернется в столицу в воскресенье, 22 мая.

17 мая в столичный регион пришли ливневые дожди. Синоптики предупреждают, что они сохранятся в течение всего дня. При этом не исключено, что в столице за сутки выпадет до 25% от месячной нормы осадков.

По прогнозам Цыганкова, до субботы, 21 мая, включительно в Москве будет облачная погода с прояснениями, ожидаются небольшие дожди. Дневные температуры поднимутся примерно до +11…+14 градусов, ночные составят +6…+8 градусов, за исключением ночи с четверга на пятницу, уточнил синоптик.

В ночь с четверга на пятницу ожидается 0…+5 градусов. В Подмосковье в нескольких местах типа Клина, Волоколамска может быть и до -1 градуса и небольшие заморозки.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

С воскресенья ситуация начнет меняться: дожди прекратятся и в столицу придет теплая погода с переменной облачностью, говорит специалист.

"В воскресенье, 22 мая, без осадков, ночь с воскресенья на понедельник без осадков, и в понедельник, 23 мая, без осадков", – отмечает Цыганков.

По сравнению с этой неделей, в воскресенье и понедельник мы уже почувствуем еще не жару, но тепло. Ночные температуры составят +5…+10. Днем ожидается +15…+20. Но по факту, думаю, что градусов, наверное, +18...+19 будет.
Анатолий Цыганков
заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве на неделе самым холодным окажется четверг, 19 мая. В дневные часы столбики термометров покажут всего +11...+13 градусов. В целом погода на этой неделе отстает на 3–4 градуса от нормы, отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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