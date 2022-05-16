В Гидрометцентре рассказали о самом холодном дне на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала Москве 24, что четверг, 19 мая, окажется самым холодным днем в столице на этой неделе.

По словам синоптика, погода в этот период будет отставать от нормы на 3–4 градуса. В понедельник, 16 мая, максимальная температура в Москве составит +12…+14 градусов.

"Во вторник показания термометров будут уже на градус повыше, в среду – еще на градус. То есть в среду в Москве уже будет около +14…+16 и по области ожидается от +12 до +17 градусов", – уточнила специалист.

Вплоть до четверга погода в столице будет ветреной, порывы могут достигать 17 метров в секунду, продолжает метеоролог. Прогнозируются кратковременные дожди.





Марина Макарова главный специалист Гидрометцентра Самый холодный день – четверг. Будет +11...+13 градусов днем, но зато относительно теплая ночь. А вот ночь на пятницу прогнозируется холодная, ожидается 0…+5 градусов. Получается, самая холодная погода будет днем в четверг и ночью в пятницу.

В пятницу ожидается рост атмосферного давления, будет преимущественно без осадков, рассказывает метеоролог. Днем прогнозируется +12…+17 градусов. В субботу температура повысится. "Ночью будет +2…+7 градусов, днем ожидается +14…+19, но уже пройдут кратковременные дожди", – говорит Макарова.

По предварительным данным, в ночь на воскресенье в Москве будет около +4…+9 градусов. Днем столбики термометров покажут +14…+19 градусов. "Вероятность осадков здесь уже небольшая, ветер развернется на юго-восточный. Нормальная комфортная майская погода", – заключила синоптик.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей европейской части РФ, что до конца мая им не стоит надеяться на летнюю погоду. Вместе с тем синоптик добавил, что в июне не ожидается экстремальной жары или холода. По его словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы.

