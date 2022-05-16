Синоптик предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается неблагоприятная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в Пензенской, Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане в начале недели будут ливни, град и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
"Аналогичная погода – в республиках Северного Кавказа", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В понедельник, 16 мая, на юге Краснодарского края и на Черноморском побережье ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения, превышающий 6–7 единиц из 12, заключил Вильфанд.
В Москве с понедельника по четверг ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Температура воздуха будет находиться в диапазоне +11...+16 градусов. По словам синоптика, такой температурный фон соответствует концу апреля. Самым дождливым днем недели станет вторник.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет предстоящее лето в России. По данным метеорологов, выше нормы средняя месячная температура в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Сибирского федерального округа, на западе Якутии и на большей части Уральского федерального округа.
При этом в западных регионах СЗФО температура в июне 2022 года ожидается ниже, чем в аналогичный период 2021 года. Такая же ситуация прогнозируется на севере ЦФО, в Якутии и большей части Приволжского федерального округа.
Ураган снес крыши домов в Курской области
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: