Синоптик предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов России

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В ближайшие дни в нескольких регионах России ожидается неблагоприятная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в Пензенской, Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане в начале недели будут ливни, град и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

"Аналогичная погода – в республиках Северного Кавказа", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В понедельник, 16 мая, на юге Краснодарского края и на Черноморском побережье ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения, превышающий 6–7 единиц из 12, заключил Вильфанд.

В Москве с понедельника по четверг ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Температура воздуха будет находиться в диапазоне +11...+16 градусов. По словам синоптика, такой температурный фон соответствует концу апреля. Самым дождливым днем недели станет вторник.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет предстоящее лето в России. По данным метеорологов, выше нормы средняя месячная температура в июне ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Сибирского федерального округа, на западе Якутии и на большей части Уральского федерального округа.

При этом в западных регионах СЗФО температура в июне 2022 года ожидается ниже, чем в аналогичный период 2021 года. Такая же ситуация прогнозируется на севере ЦФО, в Якутии и большей части Приволжского федерального округа.

